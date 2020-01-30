Потрясный экшн: кинокритики дали первые отзывы на фильм «Хищные птицы»

Новая экранизация комиксов получилась куда лучше, чем «Отряд самоубийц».

Совсем скоро на экранах кинотеатров появится новый фильм снятый на основе комиксов DC. В отличие от последнего и крайне успешного «Джокера», новая картина «Хищные птицы» будет про группу женщин-супергероев во главе с Харли Квинн.

Компания Warner Bros провела предварительные показы премьеры среди критиков и люди с готовностью спешат поделиться своими мыслями о новинке. Судя по отзывам, большинству журналистов новый проект пришелся по душе, хотя были и такие, кто остался недоволен.

Эрик Дэвис пишет в своем Twitter, что «Хищные птицы» — это потрясный экшн, правильный юмор и несколько запоминающихся персонажей, но самая яркая звезда в фильме — Марго Робби. Она невероятна в роли Харли.

А вот кинокритик издания Independent Кларисса Лоури оставила прямо противоположное мнение. По ее словам, фильм просто смешон, придурковатые дамы ломают мужские голени и агрессивно дополняют друг друга.