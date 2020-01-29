КИНО

«Дорогое удовольствие»: Евгений Гришковец отказался заниматься кино

Известный сценарист признался, что у него нет денег на создание фильмов.

«Дорогое удовольствие»: Евгений Гришковец отказался заниматься кино
Евгений Гришковец не потянет создание полнометражного фильма. Фото: Russian Look

Известный писатель и драматург Евгений Гришковец открестился от кино. В интервью «Пятому каналу» он категорично заявил, что больше не будет писать сценарии для фильмов. Судя по его комментарию, продюсированием картин автор тоже не будет заниматься.

«Кино — дорогое удовольствие, в том смысле, что для кино нужны деньги. Денег у меня для того, чтобы сделать кино, нету. Мне их нужно где-то взять», — сказал Гришковец.

52-летний писатель известен, в основном, своими моноспектаклями, для которых он является и сценаристом, и продюсером, и главным героем. Созданием полноценного фильма мужчина занимался только раз — в 2010 году вышла драма «Сатисфакция», которую Евгений снял по сюжету своей книги вместе с режиссером Анной Матисон. И, похоже, еще раз подобный проект автору финансово не потянуть.

Напомним, Гришковец несколько раз снимался в кино в качестве рядового актера. Последняя его работа — сериал «Обычная женщина», у которого сейчас почти закончились съемки второго сезона. Мужчина отметил, что этот опыт была ему в радость, но вообще он не считает себя актером, так как для него данное занятие — всего лишь развлечение, приключение. Зовут сниматься его крайне редко, а от того, что предлагают приходится отказываться из-за неинтересных сценариев.

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«Дорогое удовольствие»: Евгений Гришковец отказался заниматься кино
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