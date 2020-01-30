Историк о фильме «1917»: «Германскую оборону в принципе прорвать было невозможно»

Очередной фильм Сэма Мендеса, режиссера «Красоты по-американски» и двух серий «Агента 007», поклонники ждали четыре года. Осторожно, спойлеры!

Картина построена на воспоминаниях деда режиссера фильма «1917» Сэма Мендеса – ветерана Первой мировой войны. Фильм идет 120 минут, но смонтирован так, что создается впечатление, будто снят одним кадром.

Мендес не стал навязывать зрителю сюжет или накладывать историю героев на исторические события, а показал войну глазами двух юных солдат Скофилда (Джордж Маккей) и Блейка (Дин-Чарльз Чепмен), которым приказали перейти через линию фронта.

Ситуация типичная для Первой и Второй мировых войн, лазутчики – единственная связь между подразделениями, когда перерезаны телефонные провода. От их умения выжить зависит жизнь тысяч солдат.

«Вестовые, чаще конные, использовались для доставки пакетов. Это норма, тем более, когда армия находится в движении, — комментирует сюжеты фильма историк Михаил Саренко. — А то, что двое рядовых – это единственные люди, которые умеют читать карты – бред откровенный. Любой офицер в любой армии мира имел соответствующую подготовку. Были офицеры связи, вестовые, ординарцы, могли использоваться разведчики. На мотоциклах, лошадях и даже аэропланах. В армиях были отдельные подразделения связи даже с радиостанциями. Тем более, к концу войны».

Мендес не жалеет зрителя. В кадре появляются полупьяные подавленные офицеры и отчаявшиеся взрослые солдаты, ведь Первая мировая война стала воплощением ада на земле даже для заслуженных вояк. Такая бойня, бессмысленная и ужасающая: лежащие вперемешку, никому не нужные гниющие тела немцев и англичан. Планы полководцев и стоны раненых.

Фильм снят на одном дыхании, но это очень личная история войны. Почти в каждом кадре — ожидания, мечты и страх смерти. Мендес показывает нам несбывшиеся мечты, тоску по дому, забытые в окопах семейные фотографии, раздражение на сослуживцев.

«1917» – фильм не только про героев, но и про их отчаяние. Про попытку избежать увольнительной на Рождество. Солдаты отказываются ехать домой. Уходя на фронт, они верили, что скоро вернутся обратно, а теперь понимают – второе прощание с родными станет последним. Не хотят себя расстраивать и давать надежду на благополучный исход своим близким.

«Это война до последнего солдата», — говорит в конце фильма английский офицер. В 1917 году так думали все – немцы, русские, англичане, французы. Регулярные армии стран-участников были истреблены уже в середине 1915 года. И тогда в окопы бросили необученных новобранцев.

«1917» – фильм про обиду и беспомощность юноши-солдата, который получил смертельный удар ножом, когда хотел перевязать рану вражескому летчику, про голодающую девушку, спасенного голодающего младенца и про миллионы других жертв войны.

В фильме показан воздушный бой – зрелище не такое захватывающее, как мы могли бы представить, но полностью соответствующее реалиям тех лет.

«В начале войны летчики вели перестрелки из револьверов и винтовок. С весны-лета 1915 года стали ставить пулеметы. К тому времени решили проблемы с синхронизацией – винт находился перед пулеметом, поэтому можно было винт повредить. Хотя те же англичане ставили винт позади кабины пилота», — комментирует историк.

Картина Мендеса очень сложная с точки зрения операторской работы. Камера передает атмосферу тотального бессмысленного горя настолько явно, что зритель сразу проникается происходящим, наблюдая городами без единого целого дома, опустевшие фермы и берега рек, к которым течением прибило тела беженцев. Но главные герои должны остановить бросок на неприступную линию обороны немцев.

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«При отступлении взрываются дома, чтобы лишить солдат противника нормального отдыха, уничтожаются мосты и даже небольшие мостовые переходы. Главное – измотать врага. До Первой мировой войны такого не было. А во Второй мировой использовалось всеми воюющими сторонами, – добавляет историк Михаил Саренко. – Германскую оборону в принципе прорвать было невозможно. Единственный способ – это численное преимущество. Оборонительные линии германских войск и в Первую, и во Вторую мировую войны прорывали только численным превосходством».

Исполнители главных ролей Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен показали весь драматизм ситуации, в которой оказались. Чтобы дать актерам полностью раскрыться Сэм Мендес начал репетиции сцен, вместе с операторами за полгода до начала съемок. Он рассказал, что фильм основан на свидетельствах очевидцев и является призывом к политикам и простым людям, не ввязываться в войну.

Первая мировая положила начало бессмысленному массовому кровопролитию, которое продолжается в разных частях планеты уже более века. Картиной «1917» Мендес пытается напомнить, к чему может привести желание реализовать, чьи-то политические амбиции.

Отзывы:

Awardwatch

Режиссер и сценарист Сэм Мендес, в соавторстве с Кристи Уилсон-Кэрнс следует за Блейком и Скофилдом через окопы, через огонь противника по Западному фронту. Исходя из даты, 6 апреля, и их первоначального пункта назначения – Экуст-Сен-Мейн – вполне вероятно, что история разворачивается незадолго до битвы при Аррасе, в результате которой в течение 37 дней погибло более четверти миллиона человек – 160 тысяч британцев и 125 тысяч немцев.

Hindustantimes

Фильм структурирован почти как видеоигра. Он ориентирован на миссию, имеет тонко прорисованные образы героев, которые по ходу действия сталкиваются с «боссами» каждого «уровня».

Hollywoodreporter

Визуальное повествование Bravura имеет решающее значение для этой душераздирающей драмы о Первой мировой войне. Но его эмоциональное воздействие усиливается молчаливой игрой Маккея. Его британский солдат, отправленный с отчаянной миссией на вражескую территорию, смотрит на смерть в бесчисленных обличьях и иногда уклоняется от нее по чистой случайности. Маккей – это символ доблести, разбитый мукой, потерявший лучшего друга. Но страдания лишь удваивают его приверженность к жизни.

А вы уже посмотрели фильм «1917»?