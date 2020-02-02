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И чтец, и лжец: как снимают самые эффектные сцены голливудских фильмов

Мало кто знает, как смешно и даже карикатурно все это выглядит во время съемок.

И чтец, и лжец: как снимают самые эффектные сцены голливудских фильмов
Кадр из сериала «Игра престолов»

Голливуд собрал самых лучших — актеров, режиссеров, а также создателей спецэффектов, без которых зрителей не заставишь поверить в происходящее на экране.

Знаменитый эпизод из «Игры престолов» — мать драконов Дейенерис гладит зубастого малыша. А снималось это так: актриса Эмилия Кларк гладила… зеленый боб из пенопласта, который потом на компьютере превратили в голову чудища.

Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из Уoutube
Кадр из Уoutube

Франшиза «Мстители» славится миллиардами собранных долларов и таким же количеством фанатов. Только им невдомек, что на съемках сцен со страшными взрывами Тор (Крис Хемсворт), Капитан Америка (Крис Эванс) и Черная вдова (Скарлетт Йоханссон) кривлялись на фоне зеленой тряпки.

Именно этот фон (так называемый хромакей) помогает художникам нарисовать потом рядом с персонажами что угодно.

Кадр из фильма «Мстители»
Кадр из фильма «Мстители»
Кадр из Уoutube
Кадр из Уoutube

Трогательнейший момент из «Стражей Галактики»: Дракс Разрушитель (Дейв Батиста) гладит Енота, который оплакивает погибшего Грута. Кто бы мог подумать, что на месте нарисованной впоследствии зверушки сидит реальный актер Шон Ганн.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»: Дракс Разрушитель»
Кадр из фильма «Стражи Галактики»: Дракс Разрушитель»
Кадр из Уoutube
Кадр из Уoutube

Команда капитана Дейви Джонса (Билл Найи) из вторых «Пиратов Карибского моря» тоже лишь компьютерная анимация. Видите заклепки-датчики на костюмах актеров? Именно по ним с помощью технологии «захват движения» потом и создается трехмерная модель героя. Этот визуальный эффект даже был отмечен «Оскаром».

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Кадр из Уoutube
Кадр из Уoutube
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«Игра престолов»МстителиНовости googleНовости киноПираты Карибского моряСтражи Галактики
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И чтец, и лжец: как снимают самые эффектные сцены голливудских фильмов
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