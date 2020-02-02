И чтец, и лжец: как снимают самые эффектные сцены голливудских фильмов

Мало кто знает, как смешно и даже карикатурно все это выглядит во время съемок.

Голливуд собрал самых лучших — актеров, режиссеров, а также создателей спецэффектов, без которых зрителей не заставишь поверить в происходящее на экране.

Знаменитый эпизод из «Игры престолов» — мать драконов Дейенерис гладит зубастого малыша. А снималось это так: актриса Эмилия Кларк гладила… зеленый боб из пенопласта, который потом на компьютере превратили в голову чудища.

Франшиза «Мстители» славится миллиардами собранных долларов и таким же количеством фанатов. Только им невдомек, что на съемках сцен со страшными взрывами Тор (Крис Хемсворт), Капитан Америка (Крис Эванс) и Черная вдова (Скарлетт Йоханссон) кривлялись на фоне зеленой тряпки.

Именно этот фон (так называемый хромакей) помогает художникам нарисовать потом рядом с персонажами что угодно.

Трогательнейший момент из «Стражей Галактики»: Дракс Разрушитель (Дейв Батиста) гладит Енота, который оплакивает погибшего Грута. Кто бы мог подумать, что на месте нарисованной впоследствии зверушки сидит реальный актер Шон Ганн.

Команда капитана Дейви Джонса (Билл Найи) из вторых «Пиратов Карибского моря» тоже лишь компьютерная анимация. Видите заклепки-датчики на костюмах актеров? Именно по ним с помощью технологии «захват движения» потом и создается трехмерная модель героя. Этот визуальный эффект даже был отмечен «Оскаром».