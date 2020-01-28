Американские кудесники: два брата полностью пересняли «Историю игрушек 3»

Когда очень хочется сделать что-то по своему, никакого времени не жалко. Это утверждение подтвердили два брата из Америки. Ребята решили, что им не жалко потратить восемь лет своей жизни и переснять мультфильм «История игрушек 3», в котором не будет компьютерной графики. Как сообщает издание Gizmodo, для создания новой картины использовалась покадровая анимация, то есть братья использовали настоящие игрушки, делали кадр, потом слегка сдвигали их в пространстве и делали еще один кадр, и так далее, восемь лет подряд.

Стоит отметить, что мультфильм братьев Макгрю как две капли воды повторяет проект студии Pixar в плане сюжета. Оригинальная «История игрушек 3» вышла в прокат в 2010 году и была высоко оценена критиками. Мультфильм получил множество заслуженных наград.