«Денег нет»: фильм о группе «Машина Времени» не выйдет в срок

Как сообщает издание РИА Новости, фильм о группе «Машина Времени», приуроченный к ее 50-летнему юбилею, вряд ли выйдет в свет. Как рассказал лидер коллектива, Андрей Макаревич, причина отмены банальна донельзя — отсутствие финансирования.

«Денег нет» — заявил солист группы.

Артист также добавил, что Минкульт изначально был не против поддержать проект, но затем поступил отказ в финансовой поддержке. Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени» и их снимут разные режиссеры.

Однако у Министерства культуры есть совсем другое мнение на этот счет. Как сообщили представители ведомства, представители кинокомпании «Star Media», которая планировала снять фильм про группу «Машина времени», никогда не обращалась в Минкульт за финансированием, сообщает издание РИА Новости.