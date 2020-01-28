КИНО

Стивен Кинг высказался против жюри «Оскара»

По словам писателя, многие достойные номинанты остаются без награды из-за цвета кожи.

Стивен Кинг высказался против жюри «Оскара»
Премия «Оскар». Фото: Globallookpress

Издание The Washington Post опубликовало колонку всемирно известного писателя в жанре ужасов Стивена Кинга. Автор высказал свое мнение по поводу толерантности современного мира, а также порассуждал о премии «Оскар», которая в последнюю неделю у всех на устах. Напомним, недавно Стивен также сделал противоречивое заявление в своем Twitter, где сказал, что раса не важна для искусства, важнее мастерство актера, а не цвет его кожи. Многие восприняли подобные слова в штыки.

Кинг сообщил, что он вовсе не молод, но отлично помнит те времена, когда в Голливуде было всего несколько режиссеров афроамериканцев и всего одна женщина-режиссер. Автор также отметил, что понимает чувства людей, которые недовольны тем, что большинство наград год за годом получают «белые». Основная проблема, на его взгляд, кроется в составе жюри, ведь, судя по статистике, 94% людей, которые голосуют за номинантов, тоже «белые», 77% — мужчины, а 54% — старше 60 лет.

Закончил свою мысль Кинг, заявив, что, лишь когда все голоса будут равнозначными, можно будет говорить о том, что раса не имеет значения.

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Стивен Кинг высказался против жюри «Оскара»
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