КИНО

В Голливуде снимут новую версию хоррора «Нечто»

Как недавно выяснилось, первая экранизация рассказа была неполной.

В Голливуде снимут новую версию хоррора «Нечто»
Кадр из фильма «Нечто»

Как сообщает издание bloody-disgusting, киностудии Universal и Blumhouse вновь решили пойти по пути ремейков, вместо того чтобы придумывать что-то новое. На этот раз жертвой пала картина в жанре хоррор «Нечто» (The Thing), легендарного режиссера ужастиков, Джона Карпентера. По словам представителей кинобизнеса, ремейк будет не полностью копировать оригинал, а привнесет что-то новое в картину, которая и так была хороша.

Кадр из фильма «Нечто»
Кадр из фильма «Нечто»

Еще одной причиной для новых съемок старого фильма является то, что изначальная экранизация рассказа Вуда Кэмпбелла «Кто идет?» оказалась неполной. Совсем недавно представители кинобизнеса выяснили, что рассказ является лишь частью большого романа «Ледяной ад», который ранее считался утраченным. Так что новое «Нечто» получит важные дополнения и подробности.

П ословам источников, точной даты выхода фильма пока нет, но производство уже запущено и съемочная группа не сидит на месте.

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«Нечто»Джон КарпентерНовости googleНовости кинофильмы ужасов
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В Голливуде снимут новую версию хоррора «Нечто»
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