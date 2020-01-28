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Кэри Маллиган заявила, что жюри «Оскара» не просматривает все предложенные фильмы

Актриса считает, что нужно ужесточить правила проведения церемонии.

Кэри Маллиган заявила, что жюри «Оскара» не просматривает все предложенные фильмы
Актриса Кэри Маллиган. Фото: globallookpress

Актриса Кэри Маллиган по вполне адекватным причинам обрушилась с критикой на киноакадемиков, которые отвечают за то, кто будет достоин получить премию «Оскар».

Во время представления на кинофестивале «Сандэнс» своей новой картины «Перспективная молодая женщина», женщина призналась, что список потенциальных победителей «Оскара» в этом году сильно ее разочаровывает. Также она заявила, что скорее всего некоторые из членов жюри даже не смотрели фильмы, за которые они должны голосовать.

Кэри предложила ввести правило, согласно которому членам жюри нельзя выбирать кандидатов на «Оскар», пока они не просмотрят от и до все фильмы-номинанты.

При этом режиссер картины «Перспективная молодая женщина» Эмиральд Феннел заявила, что знает, почему некоторые проекты пролетают мимо награды, по ее словам, киноакадемики действительно не успевают просматривать всех претендентов и в итоге ограничиваются лишь знакомыми именами или знаковыми картинами, пишет The Hollywood Reporter.

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Кэри МаллиганНовости киноОскар
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Кэри Маллиган заявила, что жюри «Оскара» не просматривает все предложенные фильмы
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