Мэтт Ривз объявил о начале съемок нового фильма про Бэтмена

Судя по последней записи в официальном Twitter режиссера Мэтта Ривза, съемки нового фильма «Бэтмен» официально начались.

Напомним, в роли миллиардера в маске и с большим запасом высокотехнологичных гаджетов выступает «главный вампир планеты» — Роберт Паттинсон. Возможно, после выхода картины в свет ему наконец-то удастся избавиться от безнадежно прилипшего к нему образу красавчика из «Сумерек».

Несмотря на то, что Мэтт Ривз едва объявил о начале съемок «Бэтмена», в интернете уже можно наткнуться на интересные фотографии с площадки. Сюжет нового фильма расскажет о Темном рыцаре, которому уже за 30, так что ему не нужно проходить обучение у загадочных мастеров в отдаленных уголках планеты. Также сообщается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.