«Холоп», «Елки» и другие современные комедии: они бы заставили улыбнуться Гайдая

30 января – день рождения любимого комедиографа всех, кто вырос в Советском Союзе, - Леонида Гайдая.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука»… Эти фильмы давно стали классикой нашего кино, мы смотрим их снова и снова, получая огромное удовольствие.

Однако и сегодня находятся мастера комедии, которым удается снимать отличные фильмы в этом жанре. Пожалуй, некоторые из них почти не уступают гайдаевским картинам, об этом свидетельствуют высокие рейтинги по версии портала kinoafisha.info.

«Холоп», 2019, рейтинг 8,9

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала настоящим прорывом. Давно уже на наших экранах не появлялось ничего подобного. «Холоп» играючи бьет все рекорды посещаемости, его смотрят и сразу же пересматривают, на него идут семьями, вместе с детьми, и хохочут до упаду.

Фильм начали показывать в США и Канаде, и билеты были раскуплены мгновенно, так что пришлось устраивать дополнительные сеансы. Похоже, история избалованного мажора, которому пришлось испытать на себе все «прелести» холопской жизни, пользуется бешеным успехом.

«О чем говорят мужчины», 2010, рейтинг 8,3

Это не тот фильм, который вызывает взрывы гомерического хохота. Скорее, здесь речь идет об улыбке – ироничной, а местами даже грустной. И все же фильм назван комедией, и вы поймете, что это правильно, когда посмотрите его.

Мужчины говорят обо всем – о работе, друзьях, футболе, машинах, деньгах… Но в основном, конечно же, о женщинах.

«Последний богатырь», 2017, рейтинг 8,2

Сказочные приключения Ивана, оказавшегося в фантастическом параллельном мире, получились захватывающими и смешными. Неожиданно для самого себя он оказывается в самом центре битвы добрых и злых сил.

«Елки», 2010, рейтинг 8,1

Вы верите в новогодние чудеса? А ведь они и вправду происходят! В нашей стране – 11 часовых поясов, и в фильме мы видим, как Новый год приходит по очереди в 11 городов России, от Калининграда и Казани до Санкт-Петербурга и Москвы. Герои мечтают о чуде, и чудо случается – потому что они в него верят.

Добрая семейная комедия за последние годы стала таким же неотъемлемым атрибутом новогодней телепрограммы, как и «Ирония судьбы». А многочисленные продолжения вызывают не меньший интерес зрителей.

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«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», 2018, рейтинг – 8,0

Чтобы спасти свое отделение полиции от закрытия, Гриша Измайлов – хорошо знакомый зрителям полицейский с Рублевки из одноименного сериала – предлагает своим коллегам ограбить банк. Триумфальное раскрытие громкого дела должно сделать сотрудников отдела героями. Но что-то пошло не так…

«Каникулы строгого режима», 2009, рейтинг – 8,0

Герои Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева – бывшие заключенные – оказываются в пионерском лагере, где им приходится изображать вожатых. Что им только не приходится пережить – от издевательств нахальных подростков до полного перерождения.

«День выборов», 2007, рейтинг – 7,8

История о том, как рейтинговая радиостанция «раскручивает» регионального кандидата перед выборами, — это действительно смешно. Создателям комедии удалось собрать и показать все нелепые и забавные ситуации, которые возникают в результате чрезмерного рвения и гонки за рейтингами.

«Иван Царевич и Серый Волк», 2011, рейтинг – 7,7

Анимационный фильм о сказочных приключениях Ивана Царевича и других героях русских народных сказок, в котором происходят самые смешные и невероятные события, сразу завоевал любовь и детей, и их родителей.

«Я худею», 2018, рейтинг – 7,4

Сила воли главной героини, которая решила во что бы то ни стало похудеть, чтобы вернуть любимого, достойна уважения. А вот нужен ли такой любимый – которому важна только фигура девушки? К пониманию того, что любить себя нужно в любом весе, героиня Саши Бортич приходит только после смешных и рискованных приключений.

Разумеется, это далеко не все удачные комедии последних лет. Мы не упомянули такие фильмы, как «Горько!», «День радио», «Самый лучший фильм», сериалы «Интерны», «Кухня»…

А какими комедиями могли бы вы дополнить наш список?