КИНО

Роботы возвращаются: по франшизе «Трансформеры» снимут еще два фильма

Зрителей ждет продолжение «Бамбли» и «Битва Зверей».

Роботы возвращаются: по франшизе «Трансформеры» снимут еще два фильма
Постер к фильму Трансформеры. Источник: globallookpress

Фанаты фильмов про гигантских роботов с потрясающими спецэффектами, но довольно слабым сюжетом, могут ликовать.

Зарубежное издание Variety сообщило приятную новость — в производство запущены две новых картины по франшизе «Трансформеры». Первый проект, скорее всего, станет продолжением истории «Бамблби» —  желтого робота, историю которого нам показали в 2018 году.

А вот второй фильм интригует. Может быть, вы помните мультсериал «Битва зверей» из далеких 90-х? Вот именно этот мультфильм будут экранизировать.

Сценаристом выступит Джеймс Вандербилт, который работал над провальным фильмом «День независимости: Возрождение», что уже не особо радует. Источники предполагают, что сюжет обоих фильмов будет тесно переплетен со всей киновселенной «Трансформеров». Также очень вероятно, что полюбившиеся актеры не вернутся к знакомым ролям, а студия наймет новых звезд.

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Тэги:

"Трансформеры"БамблбиНовости кино
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Роботы возвращаются: по франшизе «Трансформеры» снимут еще два фильма
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