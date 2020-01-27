КИНО

Вышел документальный фильм о съемках «Однажды…в Голливуде»

В наличии эксклюзивные интервью с актерами и Квентином Тарантино.

Вышел документальный фильм о съемках «Однажды…в Голливуде»
Постер к фильму "Однажды в… Голливуде", 2019. Источник: globallookpress

Пока Квентин Тарантино готовится снимать свой заключительный фильм и готовит сценарий сериала, Youtube канал Sony Pictures Entertainment опубликовал документальный фильм о съемках картины «Однажды…в Голливуде». Эксклюзивные интервью с главными актерами Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, а также и с самим режиссером.

Помимо этого, документалка рассказывает много интересного и об эпохе, которая показана в картине, о 60-х годах в истории американского кино, ведь эксперты считают, что именно в эти годы произошел так называемый переход от старого Голливуда к новому.

Напомним, картина Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показала лучший старт в прокате среди всех фильмов всемирно известного режиссера. На текущий момент фильм взял три статуэтки на «Золотом глобусе» и получил десять номинаций на «Оскар», надеемся, что картина получит большинство заслуженных наград.

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«Однажды в... Голливуде»Sony PicturesКвентин ТарантиноНовости googleНовости кино
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Вышел документальный фильм о съемках «Однажды…в Голливуде»
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