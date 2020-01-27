КИНО

Капитана Марвел хотят сделать темнокожей лесбиянкой

Уже 30 000 человек подписали соответствующую петицию.

Капитана Марвел хотят сделать темнокожей лесбиянкой
Капитан Марвел в женском обличии. Фото: globallookpress

Фанатам экранизаций комиксов Marvel нужно готовиться к худшему, ведь на американском сайте Care2 (аналог российского Change.org) появилась петиция, в которой неравнодушные граждане США просят сделать Капитана Марвел темнокожей лесбиянкой. Нет, это не шутка, петицию подписали почти 30 000 человек, и настроены они весьма серьезно. Люди просят, чтобы Бри Ларсон лишили права играть роль Марвел, и объясняют свою позицию тем, что именно так артистка сможет доказать, что она выступает за социальную справедливость.

В тексте петиции говорится, что новой Капитан Марвел должна стать некая Моника, которая получила титул защитницы Земли в комиксах. А вот Ларсон, по  словам протестующих, просто удовлетворяет запросы гетеросексуальных белых мужчин, которые управляют компанией Disney. Разумеется, никаких официальных комментариев от Marvel по поводу данной ситуации пока не поступало.

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Капитана Марвел хотят сделать темнокожей лесбиянкой
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