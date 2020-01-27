Мультфильм «Клаус» победил в семи номинациях на Annie Awards

Полнометражный мультфильм «Клаус» стал главным дебютантом и победителем 47-й ежегодной премии Annie Awards, которую традиционно проводит международная ассоциация анимационного кино. Проект взял награды аж в семи номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» (Серхио Паблос). Но вы никогда не слышали об этом мультфильме, верно? Ответ прост — «Клаус» вышел только на Netflix и в широкий прокат в кинотеатры, увы, не попал.

В целом на Annie Awards проекты Netflix победили сразу в 19 номинациях, отметили такие работы, как «Любовь, секс и роботы» и мультсериал «Конь БоДжек».

Претендентов на получение престижной премии выбирают члены Международной ассоциации анимационного кино, основанной в 1960 году во Франции. В состав ASIFA входят мультипликаторы со всего мира, в том числе и российские. К сожалению, в этом году работы из России судьям не приглянулись.