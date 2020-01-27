«Моя героиня постоянно меняется»: Ксения Собчак снялась в новом фильме

Совсем скоро в российский прокат выходит авантюрная комедия «Номер один» с поистине звездным актерским составом, состоящим из Ксении Собчак, Филиппа Янковского, Дмитрия Власкина, Рины Гришиной, Николая Шрайбера и многих других звезд нашего кинопрома и шоу-биза. Автором сценария выступил Тихон Корнев, а режиссером стал Михаил Расходников.

Фильм расскажет о приключениях молодого авантюриста Артема, который знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства, Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». Представитель «старой школы» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку — следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.