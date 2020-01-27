КИНО

«Моя героиня постоянно меняется»: Ксения Собчак снялась в новом фильме

Авантюрная комедия «Номер один» выходит в прокат в начале марта.

«Моя героиня постоянно меняется»: Ксения Собчак снялась в новом фильме
«Номер один». Фото: MEGOGO Distribution

Совсем скоро в российский прокат выходит авантюрная комедия «Номер один» с поистине звездным актерским составом, состоящим из Ксении Собчак, Филиппа Янковского, Дмитрия Власкина, Рины Гришиной, Николая Шрайбера и многих других звезд нашего кинопрома и шоу-биза. Автором сценария выступил Тихон Корнев, а режиссером стал Михаил Расходников.

Фильм расскажет о приключениях молодого авантюриста Артема, который знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства, Феликсом, известным в преступном мире как «Номер один». Представитель «старой школы» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку — следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.

«Мне очень часто предлагают сыграть в кино саму себя — светскую львицу или что-то подобное, и, честно говоря, меня это не очень увлекает. А здесь мне предложили интересную объемную роль, моя героиня постоянно меняется, сцены по актерским задачам очень разные – и это действительно интересно играть», — рассказала о новом образе теледива Ксения Собчак

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«Моя героиня постоянно меняется»: Ксения Собчак снялась в новом фильме
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