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«Там все очень сложно»: Юэн МакГрегор рассказал о сексуальной ориентации своего героя

В экранизации комиксов «Хищные птицы» актер исполнит роль главного злодея.

«Там все очень сложно»: Юэн МакГрегор рассказал о сексуальной ориентации своего героя
Кадр из фильма «Хищные птицы»

Зарубежное издание Comic Book получило небольшое интервью у Юэна МакГрегора, исполнителя роли главного антагониста в новом фильме про супергероев из комиксов DC — «Хищные птицы».

Среди фанатов появились слухи о том, что основной злодей картины, «Черная маска», будет обладать нетрадиционной сексуальной ориентацией и, разумеется, всех очень интересовало, правда ли это.

Юэн МакГрегор хоть и ответил на поставленный вопрос, но сделал это довольно своеобразно и вместо того, чтобы утолить любопытство зрителей, создал еще больше хайпа вокруг своего персонажа.

«Там все очень сложно. Их отношения («Черной маски» и злодея по имени Зас) во многом основаны на… там есть «хочу» и «нужно», это точно. В общем, скорее всего, да», — сообщил актер.

Премьера картины состоится в начале февраля этого года, так что если вы фанатеете от комиксов и всегда мечтали посмотреть на приключения женской команды борцов со злом, самое время готовиться.

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Новости киноХищные птицыЮэн Макгрегор
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«Там все очень сложно»: Юэн МакГрегор рассказал о сексуальной ориентации своего героя
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