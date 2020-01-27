«99 процентов фанатов — отличные люди»: режиссер «Отряда самоубийц» рассказал о своем промахе

Режиссер Дэвид Эйр рассказал об одном забавном и довольно поучительном событии из своей жизни.

Напомним, ему довелось работать над проектом «Отряд самоубийц» с Уиллом Смитом и Марго Робби в главных ролях. Несмотря на такой звездный актерский состав, картина получилась весьма посредственной и поклонники комиксом восприняли ее с негативом, хотя хвалили подборку музыки.

Как рассказывает Дэвид, в 2016 году на самой первой премьере «Отряда самоубийц» Дэвид внезапно закричал: «К черту Marvel!». Разумеется, Голливуд такие послания не забывает и не прощает, так что мужчине пришлось извиняться, но эту выходку ему припоминают до сих пор.

Он также заметил, что после у него случился довольно милый диалог со Стеном Ли, бывшим президентом и председателем совета директоров издательства Marvel Comics.

В Twitter у Эйра спросили, где он находит силы для съемок, особенно учитывая то, что фанаты комиксов буквально смешали с грязью его проект «Отряд самоубийц».