Фильм «Дэдпул 3» сохранит за собой рейтинг 18+

Сценаристы картины и глава Disney уверены, что это необходимая мера.

Некоторые фанаты экранизаций комиксов от Marvel были встревожены новостью о слиянии студий Fox и Disney, ведь многим известно, что компания Микки Мауса не в восторге от крови, расчлененки и черного юмора на грани, а именно этим славились первые два фильма «Дэдпул».

Так что поклонники киногероя всерьез беспокоились о том, что третья часть картины может получить детский рейтинг 12+ и лишится своего шарма.

Однако сценаристы первых двух частей фильма, Ретт Ривз и Пол Верник, с уверенностью заявили, что и третья часть получит взрослый рейтинг, сообщает издание Screen Rant.

Глава компании Disney Боб Айгер подтвердил это мнение. По его словам, компания совсем не против выпуска картин в возрастной категории 18+, если это необходимо и принесет пользу делу.

Напомним, первый фильм собрал по всему миру 782 миллиона долларов, а второй — 734 миллиона.