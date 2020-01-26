КИНО

В Сети появился первый трейлер фильма «На Луне»

Александр Балуев жесткими методами будет перевоспитывать мажора.

В Сети появился первый трейлер фильма «На Луне»
Александр Балуев. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

В Сети появился первый трейлер нового фильма Егора Кончаловского — «На Луне». Выглядит картина очень свежо и сразу же цепляет зрителя необычной обстановкой — из сердца России молодого мажора вывозят практически в тайгу, на перевоспитание. По сюжету, главный герой Глеб — типичный современный мажор, сын очень важного чиновника. Но однажды, во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец решил спасти сына в обход закона, сослав Глеба в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. В главных ролях сыграли: Александр Балуев, Виталий Кищенко, Иван Архангельский, Варвара Комарова, Степан Лапин и Федор Бавтриков.

В прокат «На Луне» выходит в конце февраля этого года.

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«На луне»Александр БалуевНовости кино
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В Сети появился первый трейлер фильма «На Луне»
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