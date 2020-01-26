Вин Дизель привел себя в идеальную форму

Американский актер Вин Дизель выложил новую фотографию в свой официальный Instagram-аккаунт, чем вызвал зависть у мужчин и вожделение у женщин. На фото звезда позирует с голым торсом на фоне доски для серфинга и надо признать, артист сумел привести свое тело в практически идеальную форму. Напомним, несколько лет назад по интернету разлетелись фото Дизеля в довольно неприглядном виде, папарацци застукали звезду «Форсажа» с огромным пивным животом, который он набрал явно не для новой роли, а просто забыв, как выглядит спортзал. И вот спустя время он все же сумел взять себя в руки и сейчас способен щеголять по пляжу не вызывая смеха у отдыхающих, браво.

Не стоит также забывать, что актеру уже 52 года, но он не перестает радовать своих фанатов съемками в качественных блокбастерах, в компании не менее популярных звезд.