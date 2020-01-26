КИНО

Disney готовит переиздание мультфильма «Бэмби»

Должно получиться что-то вроде недавно вышедшего «Короля Льва».

Disney готовит переиздание мультфильма «Бэмби»
Бэмби. Фото: Disney

Окрыленная успехами переизданий «Короля Льва» и «Аладдина» компания Disney хочет продолжить собирать кассу в кинотеатрах на ремейках классических проектов, вместо того, чтобы придумать что-то новое.

Совсем недавно компания отправила в производство лайв-экшен ремейк мультфильма «Бэмби». Как сообщает издание The Hollywood Reporter, авторами сценария станут Женева Робертсон-Дуорет, которая ранее делала Лару Крофт и Капитана Марвел, а также Линдси Беер с ее картиной «Поступь Хаоса». Зачем менять сценарий мультфильма, который вышел аж в 40-х годах и давно всем известен, пока непонятно. Как сообщают источники в СМИ, мультфильм наполнят компьютерной графикой и в итоге получится что-то вроде недавно вышедшего «Короля Льва».

Оригинальный мультфильм рассказывал милую и трогательную историю про олененка Бэмби, который потерял свою маму.

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"Бэмби"DisneyНовости кино
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Disney готовит переиздание мультфильма «Бэмби»
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