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«Холоп» бьет рекорды: картину покажут в 37 кинотеатрах США

Жители Америки моментально раскупают билеты на сеансы.

«Холоп» бьет рекорды: картину покажут в 37 кинотеатрах США
Холоп. Фото: Central Partnership

Казалось бы, российский фильм «Холоп» успешно побил все возможные рекорды и самое время ему расслабиться и покинуть кинотеатры, но как бы не так. Картину режиссера Клима Шипенко внезапно начали показывать в Америке! Как сообщает издание ТАСС, жители США смогут насладиться комедией с 25 января по 2 февраля, фильм согласились показать 37 кинотеатров США и даже Канады, а всего «Холопа» можно будет увидеть аж в 28 городах. Неожиданный спрос жителей Америки на российскую комедию заставил кинопрокатчиков вводить дополнительные сеансы. Как рассказал представитель дистрибьютеров Александр Беляков, скорость покупки билетов на российский фильм буквально повергла в шок владельцев кинотеатров в США, а спрос зрителей превысил самые смелые ожидания.

Кассовые сборы ленты «Холоп» за рубежом уже превысили миллион долларов. В российский прокат картина вышла 26 декабря.

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«Холоп» бьет рекорды: картину покажут в 37 кинотеатрах США
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