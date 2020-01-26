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Сэм Мендес получил главную награду от гильдии кинорежиссеров

Эксперты крайне высоко оценили картину «1917».

Сэм Мендес получил главную награду от гильдии кинорежиссеров
1917. Фото: Universal Pictures

Гильдия режиссеров подвела итоги 2019 года и вручила награды самым достойным из киноделов за лучшие проекты. Как сообщает издание Deadline, церемония проходила уже в 72 раз и место для такого события выбрали элитное — отель «Беверли Хилтон» в Беверли-Хиллз. Обойдемся без лишней интриги, главный приз получил режиссер и продюсер Сэм Мендес, за создание эпичной военной картины «1917». В качестве лучшего дебютанта жюри отметило Альму Харель и ее картину «Лапочка». Почетную премию за пожизненные достижения вручили Артуру Льюису, телевизионному и театральному режиссеру. Полный список наград выглядит так:

  • Лучший режиссер полнометражного фильма — Сэм Мендес, «1917»
  • Лучший режиссерский дебют — Альма Харель, «Лапочка»
  • Лучший режиссер документального фильма — Стивен Богнар и Джулия Райхерт, «Американская фабрика»
  • Лучший режиссер телефильма / мини-сериала — Йохан Ренк, «Чернобыль»
  • Лучший режиссер эпизода комедийного сериала — Билл Хейдер, «Барри»
  • Лучший режиссер эпизода драматического сериала — Николь Кэссел, «Хранители»

Стоит отметить, что награды гильдии кинорежиссеров обычно тесно переплетены с Оскаром, то есть картины победившие в первом конкурсе очень часто получают главные награды и во втором.

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Сэм Мендес получил главную награду от гильдии кинорежиссеров
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