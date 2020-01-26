Сэм Мендес получил главную награду от гильдии кинорежиссеров

Гильдия режиссеров подвела итоги 2019 года и вручила награды самым достойным из киноделов за лучшие проекты. Как сообщает издание Deadline, церемония проходила уже в 72 раз и место для такого события выбрали элитное — отель «Беверли Хилтон» в Беверли-Хиллз. Обойдемся без лишней интриги, главный приз получил режиссер и продюсер Сэм Мендес, за создание эпичной военной картины «1917». В качестве лучшего дебютанта жюри отметило Альму Харель и ее картину «Лапочка». Почетную премию за пожизненные достижения вручили Артуру Льюису, телевизионному и театральному режиссеру. Полный список наград выглядит так:

Лучший режиссер полнометражного фильма — Сэм Мендес, «1917»

Лучший режиссерский дебют — Альма Харель, «Лапочка»

Лучший режиссер документального фильма — Стивен Богнар и Джулия Райхерт, «Американская фабрика»

Лучший режиссер телефильма / мини-сериала — Йохан Ренк, «Чернобыль»

Лучший режиссер эпизода комедийного сериала — Билл Хейдер, «Барри»

Лучший режиссер эпизода драматического сериала — Николь Кэссел, «Хранители»

Стоит отметить, что награды гильдии кинорежиссеров обычно тесно переплетены с Оскаром, то есть картины победившие в первом конкурсе очень часто получают главные награды и во втором.