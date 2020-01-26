Придется подождать: Sony перенесла дату релиза фильма «Uncharted»

Плохие новости для всех поклонников приключенческих фильмов и серии игр «Uncharted» на PlayStation. Компания Sony сообщила о переносе премьеры экранизации компьютерной игры. Стоит напомнить, что это не первая проблема проекта и возможно, что и не последняя. По новым данным, фильм выйдет в широкий прокат теперь лишь в начале марта следующего года, а, не в конце декабря 2020.

Как сообщает издание Deadline, Sony все еще не сообщает, кто займет режиссерское кресло, а возможно, что это место просто до сих пор вакантно. Напомним, уже пять специалистов отказались от работы над этим проектом, по неизвестным причинам. По неподтвержденным данным, последним, кто хотел снять фильм, был Рубен Фляйшер, режиссер довольно успешного «Венома».

Главным актером в «Uncharted» должен стать Том Холланд, известный своей ролью Человека-Паука. Сюжет нового фильма невероятно прост — два брата путешествуют по миру в поисках сокровищ, достойное наследие Индианы Джонса.