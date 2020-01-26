КИНО

Придется подождать: Sony перенесла дату релиза фильма «Uncharted»

Производство картины стало огромной проблемой для киностудии.

Придется подождать: Sony перенесла дату релиза фильма «Uncharted»
Uncharted 4. Фото: Sony Interactive Entertainment

Плохие новости для всех поклонников приключенческих фильмов и серии игр «Uncharted» на PlayStation. Компания Sony сообщила о переносе премьеры экранизации компьютерной игры. Стоит напомнить, что это не первая проблема проекта и возможно, что и не последняя. По новым данным, фильм выйдет в широкий прокат теперь лишь в начале марта следующего года, а, не в конце декабря 2020.

Как сообщает издание Deadline, Sony все еще не сообщает, кто займет режиссерское кресло, а возможно, что это место просто до сих пор вакантно. Напомним, уже пять специалистов отказались от работы над этим проектом, по неизвестным причинам. По неподтвержденным данным, последним, кто хотел снять фильм, был Рубен Фляйшер, режиссер довольно успешного «Венома».

Главным актером в «Uncharted» должен стать Том Холланд, известный своей ролью Человека-Паука. Сюжет нового фильма невероятно прост — два брата путешествуют по миру в поисках сокровищ, достойное наследие Индианы Джонса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Uncharted»SonyНовости googleНовости киноРубен Фляйшер
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Придется подождать: Sony перенесла дату релиза фильма «Uncharted»
Интересно?
Поделись с друзьями: