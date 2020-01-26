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Снова ремейк: Columbia Pictures объявила о перезапуске «Анаконды»

Фильм об огромной и весьма агрессивной змее вновь выйдет на экраны.

Снова ремейк: Columbia Pictures объявила о перезапуске «Анаконды»
Анаконда. Фото: Columbia Pictures

Хорошие новости для всех любителей гигантских змей и старых фильмов: компания Columbia Pictures продолжает идти по пути ремейков и сообщает о перезапуске проекта «Анаконда». Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценарий новой картины напишет Эван Догерти, который работал над «Белоснежкой и охотником», а также «Черепашками-ниндзя» образца 20014 года. По словам источника журналистов, новый фильм будет шагом вперед в жанре хорроров, а сравнить его можно с картиной «Мэг: Монстр глубины». Актерский состав и дата выхода пока не объявлены, втайне надеемся на возвращение Дженнифер Лопес и Айс Кьюба.

Оригинальная картина вышла в прокат в 1997 году и рассказывала о съемочной группе, которая отправилась в путешествие по Амазонке в поисках затерянного племени, которое поклонялось невероятных размеров змее.

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«Анаконда»Columbia PicturesДженифер ЛопесНовости googleНовости кино
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Снова ремейк: Columbia Pictures объявила о перезапуске «Анаконды»
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