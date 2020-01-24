КИНО

«Спасибо твоему мужу, что я живой»: награжденный за «Текст» Янковский поблагодарил Асмус

На премии «Золотой орел» вспомнили о скандале вокруг постельной сцены из фильма.

«Спасибо твоему мужу, что я живой»: награжденный за «Текст» Янковский поблагодарил Асмус
Иван Янковский получил «Золотого орла» и остался жив. Фото: АГН Москва

24 января в Москве на 18-ой церемонии награждения национальной кинопремии «Золотой орел» статуэтку за лучшую мужская роль второго плана вручили 29-летнему актеру Ивану Янковскому за фильм «Текст».

Напомним, после премьеры эта картина вызвала скандал: многие зрители были ошеломлены постельной сценой с участием молодого человека и его партнерши Кристины Асмус. Публика посчитала увиденное слишком откровенным и стала упрекать мужа актрисы — шоумена Гарика Харламова — в том, что он разрешил супруге сниматься в подобном. Последний сделал пост в Instagram, в котором объяснил, что кино и жизнь не имеют ничего общего, а его жена всего лишь играет роль. Но в конце своей тирады юморист пригрозил режиссеру и Ивану Янковскому в скорой расправе. Конечно же, это была шутка.

Поднявшись на сцену за статуэткой «Золотого орла», молодой артист поблагодарил свою партнершу и ее почтенного супруга, пострадавшего от гнева зрителей.

«Кристина, спасибо! И твоему мужу за то, что я живой! Это было кино, а не жизнь», — сказал Янковский, отдавая должное юмору Харламова.

«Я не понимаю, почему на Асмус так накинулись. Да, в жизни есть секс», — сказал после коллеги Александр Петров, получивший приз за лучшую мужскую роль.

Кстати, Гарик Харламов неплохо заработал на скандале со своей женой. После «Текста» его гонорары неплохо поднялись.

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«Спасибо твоему мужу, что я живой»: награжденный за «Текст» Янковский поблагодарил Асмус
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