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Роль жизни: Билл Мюррей снимется в новых «Охотниках за привидениями»

Актер рассказал подробности о картине, которая станет чуть ближе к фильмам ужасов.

Роль жизни: Билл Мюррей снимется в новых «Охотниках за привидениями»
Актер Билл Мюррей. Фото: globallookpress

Во время интервью изданию Vanity Fair, Билл Мюррей рассказал секрет, который порадует всех поклонников старых, но все еще интересных фильмов «Охотники за привидениями». По словам актера, он вернется к роли Питера Венкмана в новой части франшизы. Он также поделился своим мнением о сценарии фильма «Ghostbusters: Afterlife».

По словам актера, зрителям волноваться абсолютно не о чем, сюжет и новой картины отличный, есть там место и семейным ценностям и хорошим эмоциям, а также несколько хороших напоминаний о первых картинах. Фильм расскажет о матери-одиночке Кэлли, которая вместе со своими детьми Трэвором и Фиби вынуждена переехать в небольшой городок на задворках Америки и поселиться на старой ферме, которую она получила в наследство от отца, которого никогда не знала и не встречала.

Примечательно, что  режиссером и сценаристом новых «Охотников» выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, снявшего оригинальною дилогию.

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Роль жизни: Билл Мюррей снимется в новых «Охотниках за привидениями»
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