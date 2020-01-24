Роль жизни: Билл Мюррей снимется в новых «Охотниках за привидениями»

Во время интервью изданию Vanity Fair, Билл Мюррей рассказал секрет, который порадует всех поклонников старых, но все еще интересных фильмов «Охотники за привидениями». По словам актера, он вернется к роли Питера Венкмана в новой части франшизы. Он также поделился своим мнением о сценарии фильма «Ghostbusters: Afterlife».

По словам актера, зрителям волноваться абсолютно не о чем, сюжет и новой картины отличный, есть там место и семейным ценностям и хорошим эмоциям, а также несколько хороших напоминаний о первых картинах. Фильм расскажет о матери-одиночке Кэлли, которая вместе со своими детьми Трэвором и Фиби вынуждена переехать в небольшой городок на задворках Америки и поселиться на старой ферме, которую она получила в наследство от отца, которого никогда не знала и не встречала.

Примечательно, что режиссером и сценаристом новых «Охотников» выступил Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, снявшего оригинальною дилогию.