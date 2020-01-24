Вирусы-убийцы: 8 фильмов о столкновении землян с глобальными эпидемиями

Новый коронавирус из Китая тоже мог бы стать темой для новой жуткой киноленты. А, может, и станет...

Новый коронавирус 2019-nCoV, появившийся в конце прошлого года в Китае, сумел проникнуть уже в десять стран, включая США и Саудовскую Аравию. Число зараженных перевалило за пять сотен, а в самой Поднебесной 17 человек умерли в результате заражения этим вирусом.

Что интересно, причиной появления этой беды стала привычка китайцев есть всё, что бегает, ползает, плавает и летает. Змеи, заразившиеся от летучих мышей, попали на рынок морепродуктов в городе Ухань, а с рынка – на столы любителей змеятины.

Сейчас город Ухань, где проживает около 11 миллионов человек, превратился в зону карантина. Кадры из зараженного города напоминают фильм-катастрофу: переполненные больницы, люди в масках на улицах, очереди машин на выезде из города и военные, пытающиеся объяснить, что выход закрыт.

В Россию коронавирус пока не проник. Тем не менее, многие уже представляют себе апокалиптический сценарий, согласно которому вся Земля окажется охвачена заразой, как в страшных фильмах.

Портал Teleprogramma.pro в преддверии выходных решил вспомнить популярные фильмы об эпидемиях самых разных болезней – от зомби-вируса до вируса, лишающего людей всех чувств.

«Эпидемия» (2019, сериал)

Страна: Россия

Режиссер: Павел Костомаров

В ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Савелий Кудряшов, Аля Никулина и др.

В результате действия неизвестного вируса Москва превращается в город мёртвых. Выжившие люди пытаются бороться за бензин и продукты. Мужчина по имени Сергей забирает бывшую супругу и сына-аутиста, и вывозит их из города. Отец героя и несколько соседей отправляются с ними. В обычной жизни все эти люди не смогли бы даже находиться рядом, но теперь им придется вместе прятаться от опасности в охотничьем домике посреди озера.

«Инферно» (2016)

Страна: США, Венгрия

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Омар Си, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен, Бен Фостер, Ана Улару, Ида Дарвиш, Паоло Антонио Симиони и др.

«Инферно» — экранизация очередного романа писателя Дэна Брауна, ранее подарившего миру «Код Да Винчи» и «Ангелы и демоны». И хотя профессор Роберт Лэнгдон здесь всего лишь пытается не допустить начала эпидемии (в фильме у него всё получилось, в книге — нет), мы не можем обойти вниманием эту картину.

По решению сценаристов, вирус, созданный гениальным ученым, призван вдвое сократить население планеты в рамках борьбы с ее перенаселением. Разгадка таинственной истории связана с «Адом» (ит. Inferno) — началом «Божественной комедии» Данте.

«Заражение» (2011)

Страна: ОАЭ, США

Режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Лоренс Фишбёрн, Марион Котийяр и др.

Фильм «Заражение», в котором снялись сразу несколько звезд мировой величины, тоже рассказывает об эпидемии. Одна из героинь вернулась в США из Гонконга с симптомами гриппа, но оказывается, что это нечто более серьезное.

Женщина скончалась, следом за ней — сын, список жертв болезни продолжает расти. В картине представлено несколько сюжетных линий, в одной из которых мы видим персонажа Джуда Лоу — истеричного блогера.

«Последняя любовь на Земле» (2010)

Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия

Режиссер: Дэвид Маккензи

В ролях: Ева Грин, Юэн МакГрегор, Конни Нильсен, Денис Лоусон, Стивен Диллэйн и др.

«Последнюю любовь на Земле» можно назвать, пожалуй, самым трогательным фильмом об эпидемиях. По сюжету, жители планеты начали по очереди лишаться чувств — обоняния, вкуса, слуха, зрения, осязания. Тем не менее, люди, по-настоящему любящие друг друга, цепляются друг за друга до последнего.

Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор и Ева Грин.

«Слепота» (2008)

Страна: Канада, Бразилия, Япония

Режиссер: Фернанду Мейреллиш

В ролях: Джулианна Мур, Марк Руффало, Дэнни Гловер, Джо Пинг, Юсукэ Исэя и др.

«Слепота» — экранизация одноименного романа Хосе Сарамаго, снятая Фернанду Мейреллешем. Загадочный вирус первым поражает молодого японца – тот слепнет, но медики не могут объяснить причину этого явления. Новых ослепших власти на всякий случай решают изолировать в местной психиатрической клинике, но вскоре из-за разрастания эпидемии в клинике начинается хаос.

Прекрасный актер Марк Руффало играет здесь ослепшего врача-офтальмолога, Джулианна Мур играет — его супругу. Она притворяется слепой, чтобы не расставаться с мужем.

«Параграф 78» (2007, 2 серии)

Страна: Россия

Режиссер: Михаил Хлебородов

В ролях: Гоша Куценко, Владимир Вдовиченков, Григорий Сиятвинда, Слава, Станислав Дужников, Азиз Бейшеналиев, Анатолий Белый, Юсуп Бахшиев, Михаил Ефремов, Александр Тютин и др.

Герои этой российской картины, поразившей зрителя очень приличными на тот момент спецэффектами, — команда специального назначения. Спецназовцы, давно не видевшие друг друга, должны принять участие в новой секретной миссии — выяснить, что случилось на ракетной базе, с которой была утрачена связь. Прибыв на место, герои обнаружили нечто опасное и невероятное. Сражаться им придется не только с внешней опасностью, но и друг с другом.

«Лихорадка» (2002)

Страна: США

Режиссер: Элай Рот

В ролях: Райдер Стронг, Джордан Лэдд, Джеймс ДеБелло, Серина Винсент, Джои Керн и др.

Первый полнометражный фильм Илая Рота с музыкой Анджело Бадаламенти, автор музыкальной темы «Твин Пикса») рассказывает о группе подростков, приехавших в лесной домик на отдых. Ребята не знали, что по округе распространяется страшный вирус, быстро превращающий людей в разлагающиеся трупы.

В «Лихорадке» сочетаются саспенс, море крови и социальная тема, что сделало фильм настоящим хитом.

«Эпидемия» (1995)

Страна: США

Режиссер: Вольфганг Петерсен

В ролях: Дастин Хоффман, Рене Руссо, Морган Фриман, Кевин Спейси, Кьюба Гудинг-мл. и др.

Смертельный вирус прибыл в Соединенные Штаты из Африки вместе с зараженной обезьянкой. Вскоре эпидемиологи, в том числе полковник Сэм Дэниелс, отправляются в эпицентр заражения.

Начальники скрывают даже от Дэниелса, что вирус был создан ими самими и у них даже есть сыворотка, так что герои пытаются создать сыворотку самостоятельно. Для этого им нужна та самая обезьянка, но где она — никто не знает. Счет идет на часы…

А вы смотрели какой-то из этих фильмов?