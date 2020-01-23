Гильермо дель Торо приступил к съемкам нового фильма про афериста

Режиссер с мировым именем Гильермо дель Торо приступил к съемкам своей новой картины. Проект будет называться «Аллея кошмаров» — также, как и роман Уильяма Линдсэя Грешама. О старте проекта объявил продюсер Дж. Майлз Дэйл в своем аккаунте в Twitter, где выложил фотографию со съемочной площадки. Новый фильм станет криминальным триллером и расскажет историю афериста Стэна Карлайла.

Главный герой посвятил свою жизнь работе фокусника на карнавале, якобы умеющем читать мысли. Решив, что он достоин большего, Стэн начинает убеждать богачей в том, что он умеет разговаривать с мертвыми, но ни к чему хорошему это вранье не приводит.

Главную роль в фильме исполнит красавчик Брэдли Купер, а компанию ему составят такие звезды, как Руни Мара, Тони Коллетт, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман и другие. Дата релиза пока неизвестна, предположительно это будет 2021 год.