КИНО

Гильермо дель Торо приступил к съемкам нового фильма про афериста

Картина будет называться «Аллея кошмаров».

Гильермо дель Торо приступил к съемкам нового фильма про афериста
Гильермо дель Торо. Фото: globallookpress

Режиссер с мировым именем Гильермо дель Торо приступил к съемкам своей новой картины. Проект будет называться «Аллея кошмаров» — также, как и роман Уильяма Линдсэя Грешама. О старте проекта объявил продюсер Дж. Майлз Дэйл в своем аккаунте в Twitter, где выложил фотографию со съемочной площадки. Новый фильм станет криминальным триллером и расскажет историю афериста Стэна Карлайла.

Главный герой посвятил свою жизнь работе фокусника на карнавале, якобы умеющем читать мысли. Решив, что он достоин большего, Стэн начинает убеждать богачей в том, что он умеет разговаривать с мертвыми, но ни к чему хорошему это вранье не приводит.

Главную роль в фильме исполнит красавчик Брэдли Купер, а компанию ему составят такие звезды, как Руни Мара, Тони Коллетт, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман и другие. Дата релиза пока неизвестна, предположительно это будет 2021 год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Аллея кошмаров»Гильермо дель ТороНовости кино
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гильермо дель Торо приступил к съемкам нового фильма про афериста
Интересно?
Поделись с друзьями: