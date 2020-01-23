Кевину Спейси грозит новый иск за домогательства

Казалось бы, все обвинения в домогательствах с актера Кевина Спейси сняты и вот-вот должна начаться такая долгожданная спокойная и размеренная жизнь, но судьба решила иначе. Как выяснило издание RadarOnline, актеру грозит новый иск. Массажист, выступивший против актера и присоединившийся к огромной толпе обвинителей скончался не дождавшись решения суда, но вот его сын намерен довести дело отца до конца. Мужчина по имени Скай Алвес рассказал, что отец перед смертью подробно рассказал, как и когда актер до него домогался. Он не рассказал подробности прессе, заявив, что откроет правду на суде.

Отец Алвеса умер от рака осенью 2019 года. Массажист утверждал, что Кевин Спейси домогался до него в частной резиденции в Малибу и просил прикоснуться к его гениталиям. Напомним, еще осенью 2018 года вокруг актера разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах как минимум 15 человек.