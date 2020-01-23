Компания Джей Джей Абрамса начала сотрудничество со студией известных комиксов

Хорошие новости для фанатов комиксов DC, по информации издания Deadline, студия Bad Robot, которая принадлежит всемирно известному кинорежиссеру Джей Джей Абрамсу, получила в свое распоряжение права над всеми работами над франшизой «Темная Лига справедливости».

Напомним, это ответвление от оригинальных комиксов студии DС, было создано еще в 2011 году. Команда супергероев состоящая из весьма неоднозначных персонажей, таких как Джон Константин (вы можете помнить его по жуткому фильму с Киану Ривзом в главной роли), Затанна (в киноиндустрии ранее не появлялась), Болотная тварь (про нее недавно сняли довольно успешный сериал) и многих других.

В данный момент никаких подробностей о сотрудничестве Bad Robot и студии DC нет, но сообщается, что глава отдела кинофильмов Bad Robot Ханна Мингелла и глава телевидения Бен Стивенсон в ближайшее время начнут общаться со сценаристами и обсуждать дальнейшее развитие франшизы. Пока не ясно, будет это сериал или фильм.