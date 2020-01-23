Marvel ищет режиссера-женщину для съемок продолжения «Капитана Марвел»

Студия решила снять с должностей Анну Боден и Райана Флека, которые сделали первый фильм.

Похоже, что продолжение довольно успешного и крайне феминистического фильма «Капитан Марвел» постарается еще больше порадовать прекрасный пол.

Изданию The Hollywood Reporter стали известны подробности о разработке сиквела картины. Так, например, одним из сценаристов станет Меган МакДоннелл, которая уже занималась разработкой одного из проектов Marvel, сериала «ВандаВижн», который когда-нибудь обязательно выйдет на экраны (но не скоро).

Также серьезные изменения произойдут для режиссеров картины, так как создатели первого «Капитана», Анна Боден и Райан Флек, покинули проект. На их замену ищется другой режиссер, причем студия хочет найти именно женщину. Для чего выдвинуты такие рамки, пока не понятно.

Премьера фильма «Капитан Марвел — 2» ожидается не ранее 2022 года, так что фанатам придется подождать. Напомним, первая картина заработала в прокате более миллиарда долларов.