Кто придумал «Золотую малину» и обижаются ли на нее актеры

8 февраля, за день до «Оскара», состоится награждение лауреатов антипремии «Золотая малина», которую вручают не за большой вклад в развитие кинематографа, а, напротив, - за весьма сомнительные достижения.

Антипремию учредил в 1981 году Джон Уилсон – публицист из США. Он задумал эту пафосную церемонию как своеобразную пародию на «Оскар». Мы вспомним сегодня самые интересные факты из истории «Золотой малины».

Начиналось с частной вечеринки

У Джона Уилсона была привычка – приглашать к себе друзей во время телевизионной трансляции церемонии «Оскар». Все приносили с собой еду и выпивку, обсуждали главную кинопремию, а потом выдвигали свои версии – кто получил статуэтку заслуженно, а кто нет.

Однажды, чтобы сделать вечеринку интереснее, Джон после окончания трансляции соорудил картонную трибуну и принялся «выступать» в роли ведущего. Пародируя «Оскар», Джон призывал присутствующих голосовать за худший фильм и худших актеров прошедшего года.

«Золотую малину» на скорую руку смастерили из пенопласта. Затея так всем понравилась, что на следующий год желающих присудить антипремии набралось намного больше.

Скоро Уилсон уже арендовал под вечеринку большие здания, а само мероприятие заранее анонсировал в местной прессе. Церемонию же стал проводить на день раньше «Оскара» — это позволяло привлечь к мероприятию журналистов, ведь в этот день они еще были свободны.

Золотая или позолоченная?

Выглядит эта ягода и вправду как золотая. Однако не обольщайтесь – она всего лишь из пластмассы. А глянцевый дорогой вид обеспечивает малине золотая краска из пульверизатора. Стоимость этого приза невысока – около 5 долларов.

«Золотую малину» могут вручить за худший фильм, худшую роль, худший сценарий или песню.

На «Золотую малину» не принято обижаться и вообще воспринимать ее всерьез. Церемония вручения антипремии проходит далеко не с таким размахом, как «Оскар». Но самое главное – всем понятно, что «Малина» не претендует на объективность

В жюри «Малины» — не киноакадемики, профессиональные критики и режиссеры, а обычные люди. Принять участие в закрытом голосовании может каждый, кто может и хочет заплатить взнос в 50 долларов, всего же голосуют 500 человек.

Как относятся к «Золотой малине» киношники?

Разумеется, она их дико раздражает! Однако долгое время артисты и режиссеры старались игнорировать эту антипремию, считая, что такая тактика выглядит наиболее достойно. Редко кто из номинантов и «победителей» лично являлся на церемонию за призом.

Впрочем, примерно к середине 90-х ситуация изменилась. О «Золотой малине» стали так много говорить и писать, что некоторые звезды все-таки считали нужным посетить церемонию.

Например, в 1996 году в зале оказался сам Пол Верховен – режиссер худшего фильма по версии «Золотой малины», «Шоугелз».

Истерики и гневные речи номинантов

В 2005-м «малинщики» довели до истерики актрису Холли Берри – ее роль в «Женщине-кошке» была названа худшей ролью года. Холли разрыдалась прямо на сцене, а затем иронично поблагодарила всех, от кого она слышала лживые похвалы своей игре. Правда, потом оказалось, что это просто стеб: Берри пародировала собственную речь, сопровождающуюся слезами, на вручении «Оскара» 2002 года.

А вот Сандра Баллок в 2010 году очень эффектно вышла из положения. Ей вручили «Малину» как худшей актрисе за роль в картине «Все о Стиве». Актриса же в ответ выкатила на сцену тележку с 700 дисками с фильмом, а потом заявила, что те, кто голосовал за ее кандидатуру, просто не смотрели фильм. Актриса сказала: «Или вы все посмотрите этот фильм, или я сейчас начну читать вслух его сценарий, страницу за страницей, и буду делать это до утра!».

А вы хотели бы принять участие в присуждении антипремии «Золотая малина»? Имейте в виду – это вполне возможно: нужно просто зайти на официальный сайт «Золотой малины» и оплатить участие в голосовании.