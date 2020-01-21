Хьюго Уивинг не появится в новой «Матрице»

Не самые приятные новости для кинолюбителей, ожидающих продолжения легендарной «Матрицы». Издание Time Out пообщалось с актером Хьюго Уивинг, который блестяще исполнил роль агента Смита в трилогии, и выяснило, что в «Матрице 4» этот персонаж точно не появится. Как выяснилось, актеру пришлось выбирать между продолжением фантастической серии и театральной постановкой «Визит» и он сделал выбор в пользу последней. Он также отметил, что в новую «Матрицу» его звали и он даже хотел принять участие сразу в обоих проектах, но из-за неясности с датами начала съемок, от «Матрицы» пришлось отказаться.

Стоит напомнить, что ранее Уивингу предлагали вернуться к ролям Красного Черепа в блокбастерах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», но ничего не вышло из-за Marvel, студия внезапно изменила гонорар актера, а он с новыми условиями не согласился. В целом он без особой радости отзывается о студии, заметив, что вести переговоры с Marvel очень непросто.

Премьера фильма «Матрица 4» ожидается в кинотеатрах в начале лета 2021 года.