Критики признали «Скайуокер. Восход» худшим фильмом по «Звездным войнам»

Издание nme собрало все данные, оценило отзывы и уверенно заявляет, что «Звездные войны: Скайуокер. Восход» можно признать худшим фильмом фантастической саги по версии критиков.

Начнем с отзывов популярных и профессиональных кинокритиков, девятая часть саги о сражениях на световых мечах в далекой галактике получила лишь 52% положительного рейтинга на ресурсе Rotten Tomatoes. При этом большинство зрителей остались вполне довольны, у картины 86% положительных отзывов от обычных зрителей.

Критики поставили «Скайуокера» ниже чем фильм «Эпизод I: Скрытая угроза», но на позицию выше, мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», рейтинг которого составил 18 процентов. На первом месте вот уже много лет находится «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (94%), второе место у «Эпизода IV: Новая надежда» (93%), а на третьем «Пробуждение силы» (также 93%).

Премьера последней части «Звездных войн» состоялась 16 декабря 2019 года. Главные роли исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.