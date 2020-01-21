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Критики признали «Скайуокер. Восход» худшим фильмом по «Звездным войнам»

Картина едва смогла подняться на строчку выше, чем посредственный мультсериал.

Критики признали «Скайуокер. Восход» худшим фильмом по «Звездным войнам»
Звездные Войны. Фото: Disney

Издание nme собрало все данные, оценило отзывы и уверенно заявляет, что «Звездные войны: Скайуокер. Восход» можно признать худшим фильмом фантастической саги по версии критиков.

Начнем с отзывов популярных и профессиональных кинокритиков, девятая часть саги о сражениях на световых мечах в далекой галактике получила лишь 52% положительного рейтинга на ресурсе Rotten Tomatoes. При этом большинство зрителей остались вполне довольны, у картины 86% положительных отзывов от обычных зрителей.

Критики поставили «Скайуокера» ниже чем фильм «Эпизод I: Скрытая угроза», но на позицию выше, мультсериала «Звездные войны: Войны клонов», рейтинг которого составил 18 процентов. На первом месте вот уже много лет находится «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (94%), второе место у «Эпизода IV: Новая надежда» (93%), а на третьем «Пробуждение силы» (также 93%).

Премьера последней части «Звездных войн» состоялась 16 декабря 2019 года. Главные роли исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

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Критики признали «Скайуокер. Восход» худшим фильмом по «Звездным войнам»
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