КИНО

Зрители сами выберут название для нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом

Кинопрокатчики пошли на беспрецедентный шаг, чтобы порадовать фанатов.

Зрители сами выберут название для нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом
Дэниэл Рэдклифф. Фото: globallookpress

Совсем скоро на экраны кинотеатров выйдет новый фильм с главным волшебником нашей планеты — Дэниэлом Рэдклиффом. В оригинале картина будет называться «Guns Akimbo», а вот с русским переводом вышла небольшая заминка, в России за прокат фильма отвечает компания «Каскад фильм» и почему-то официальным названием был выбран вариант «Безумный Майлз», который ну совсем не похож на тот, что дали проекту его создатели. Так что было принято максимально правильное решение, которое применяется, увы, очень нечасто — зрителям предложили проголосовать, какое название получит фильм. Опрос проходит ВКонтакте и в данный момент лидирует «правильный» вариант, за что спасибо фанатам.

Голосование продлится вплоть до 27 января. По сюжету фильма ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз (Дэниэл Рэдклифф) вынужден сражаться за свою жизнь на потеху интернет-публике. И да, все это происходит с приклеенными к его рукам боевыми пистолетами, а задание у героя одно — убить сильнейшую участницу кровожадной игры.

Премьера картины состоится в конце февраля.

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Тэги:

«Безумный Майлз»«Пушки Акимбо»Дэниэл РэдклиффНовости googleНовости кино
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Зрители сами выберут название для нового фильма с Дэниэлом Рэдклиффом
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