КИНО

Дэвид Линч на свой день рождения снял фильм про говорящую обезьяну

Режиссер начал сотрудничество с Netflix.

Дэвид Линч на свой день рождения снял фильм про говорящую обезьяну
Дэвид Линч. Фото: globallookpress

Сегодня у знаменитого американского режиссера Дэвида Линча день рождения, ему исполнилось 74 года. Мужчина сохраняет бодрость духа и даже продолжает работать в сфере кинобизнеса, хотя вряд ли ему удастся переплюнуть свой самый легендарный проект — «Твин Пикс». Тем не менее, на сервисе Netflix появился короткометражный фильм снятый прославленным режиссером. Его новая работа называется What Did Jack Do? («Что натворил Джек?») и ее сюжет весьма необычный, за 17 минут в черно-белых тонах зрители наблюдают, как детектив ведет допрос… говорящей обезьяны в стильном костюме. Это было бы забавно, но животное обвиняется в убийстве и связи с коммунистами. Перевод не завезли, но русские субтитры все же имеются, спасибо и на этом.

Фанаты Линча считают, что это лишь первый шаг к плодотворному сотрудничеству между Netflix и режиссером.

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Дэвид Линч на свой день рождения снял фильм про говорящую обезьяну
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