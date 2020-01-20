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Историческая фигня: «Холоп» стал одним из самых кассовых фильмов в России

Больше денег собрали только «Аватар» и «Движение вверх».

Историческая фигня: «Холоп» стал одним из самых кассовых фильмов в России
КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ХОЛОП". Фото: Central Partnership

Пока новые «Звездные войны» с трудом собирают свой миллиард, российская комедия «Холоп» бьет все мыслимые рекорды. Фильм режиссера Клима Шипенко попал в топ-3 самых кассовых фильма за всю историю российского проката.

Первое место в этом рейтинге занимает бессменный лидер «Аватар» (3,517 миллиарда рублей), следом за ним идет «Движение вверх» (2,968 миллиарда рублей), ну а на почетном третьем месте «Холоп» и кассовые сборы в размере 2,65 миллиарда рублей. Это настоящий рекорд, особенно для жанра комедии. Не стоит забывать, что рейтинг подсчитывает кассовые сборы не фильмов, созданных в России, а фильмов, выходящих в прокат в нашей стране. Так что блокбастеры вроде «Мстителей» тоже сражаются за место в списке лучших.

По числу зрителей российская комедия уступила «Королю Льву», у «Холопа» 9,5 миллиона зрителей, а у киноадаптации мультфильма — 10,9 миллиона.

Забавный факт, по международным сборам «Холоп» лидирует в Германии. Там лента вообще стала самым кассовым российским фильмом.

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Историческая фигня: «Холоп» стал одним из самых кассовых фильмов в России
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