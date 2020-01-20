Ким Кардашян сняла документальный фильм

Супруга рэпера Канье Уэста, Ким Кардашян, решила заняться кино. Да не простым, а документальным, свой проект она назвала «Правосудие» («The Justice Project») и собирается рассказать людям о заключенных, осужденных на длительные и пожизненные сроки. Как считает звезда, не все они заслуживают наказания, но все без исключения заслуживают справедливости.

Картина будет идти два часа и расскажет о том, как блогер Ким Кардашян в компании юристов пытается разобраться в причинах заключения четырех человек, которых, как они считают, осудили несправедливо. Картина была готова уже в 2019 году, но выходит в широкий показ только 5 апреля, на американском канале Oxygen.

Напомним, Ким помогла освободить Элис Джонсон, осужденную за хранение наркотиков и Момолу Стюарта, осужденного за убийство.