КИНО

Ким Кардашян сняла документальный фильм

Звезда расскажет о несправедливо осужденных в тюрьмах США.

Ким Кардашян сняла документальный фильм
Ким Кардашьян. Фото: globallookpress

Супруга рэпера Канье Уэста, Ким Кардашян, решила заняться кино. Да не простым, а документальным, свой проект она назвала «Правосудие» («The Justice Project») и собирается рассказать людям о заключенных, осужденных на длительные и пожизненные сроки. Как считает звезда, не все они заслуживают наказания, но все без исключения заслуживают справедливости.

Картина будет идти два часа и расскажет о том, как блогер Ким Кардашян в компании юристов пытается разобраться в причинах заключения четырех человек, которых, как они считают, осудили несправедливо. Картина была готова уже в 2019 году, но выходит в широкий показ только 5 апреля, на американском канале Oxygen.

Напомним, Ким помогла освободить Элис Джонсон, осужденную за хранение наркотиков и Момолу Стюарта, осужденного за убийство.

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документальный фильмКанье УэстКим КардашьянКим КардашянНовости google
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Ким Кардашян сняла документальный фильм
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