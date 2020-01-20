Гай Ричи объявил об окончании съемок фильма «Инкассаторский грузовик»

Режиссер Гай Ричи в своем официальном аккаунте в Twitter заявил об окончании съемок фильма под рабочим названием «Инкассаторский грузовик». Создатель картины обещает, что ему нужно еще пару недель, чтобы доделать все до конца и картина с Джейсоном Стэйтемом в главной роли будет полностью готова.

Стоит отметить, что сначала проект носил название «Осторожность», но после сменил его на «Инкассаторский грузовик». Стоит отметить, что это лишь рабочее название, официального пока нет. Хотя о самом проекте уже многое известно. Сюжет основан на картине «Инкассатор», снятой во Франции. Главный герой Александр Демарр устраивается на работу инкассатором, хотя в последнее время их часто грабят и не оставляют свидетелей. И пока его коллеги по работе боятся выходить на работу, у Александра есть свои мысли на этот счет.

Героем фильма Ричи станет Эйч, которого как раз сыграет Джейсон Стэйтем. Дата премьеры фильма пока неизвестна.