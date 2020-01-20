Netflix приобрел права на показ мультфильмов Хаяо Миядзаки

«Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и многие другие можно будет посмотреть с идеальным переводом.

Хорошие новости для всех любителей аниме и работ Хаяо Миядзаки в частности. Компания Netflix приобрела эксклюзивные права на показ продукции японской студии Ghibli, так что теперь любимые с детства мультфильмы можно будет посмотреть без особых усилий.

«Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и другие шедевры будут доступны в профессиональном переводе на 20 языках, а субтитры сделают к 28 языкам. Непосредственно про русский язык сообщений не было, но с вероятностью в 99% жителей России не обделят.

Стоит отметить, что не все работы студии Ghibli появятся на Netflix одномоментно, придется немного подождать. Например в феврале выйдут «Небесный замок Лапута» и «Мой сосед Тоторо», а в марте «Навсикая из Долины ветров» и «Принцесса Мононокэ». Все работы по переносу картин на стриминговый видеосервис растянутся до апреля.