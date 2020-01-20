КИНО

Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини

20 января в Италии начались памятные мероприятия, которые продлятся весь год.

Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини
Федерико Феллини. Фото: globallookpress

20 января это особый день для поклонников хорошего кино, которое появляется на экранах кинотеатров все реже, уступая место блокбастерам, в которых спецэффекты доминируют над здравым смыслом и логикой. Именно сегодня исполнилось бы сто лет итальянскому режиссеру Федерико Феллини. И хотя в России об этой памятной дате помнят лишь немногие, в его родной Италии будет богатая развлекательная программа, которая растянется на целый год, сообщает ТАСС.

Как заявил министр культуры Италии Дарио Франческини, Федерико был настоящим гением от мира кинематографа, а его талант оставил неизгладимый временем след в этом тонком искусстве. И хотя с его рождения прошло уже сто лет, до сих пор актеры и режиссеры со всего мира восторгаются его работами.

Точкой отсчета памятных мероприятий стал родной город мастера — Римини, довольно популярный и известный у туристов морской курорт. Прямо сейчас там уже распахнула свои двери выставка, посвященная жизненному и творческому пути режиссера.

Напомним, Феллини был удостоен пяти премий «Оскар», в том числе «За вклад в киноискусство».

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годовщинаИталияНовости googleНовости киноФедерико Феллини
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Во всем мире отмечают столетие со дня рождения Федерико Феллини
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