Повзрослевшие психи: «Плохие парни навсегда» накрутили спецэффектов на 100 миллионов

Через 25 лет после успеха первого фильма и 17 лет после выхода второго, сообщение о съемках третьей серии было воспринято поклонниками и критиками прохладно. Но их опасения оказались напрасными.

Режиссеры: Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Джо Пантольяно, Чарль Мендл.

Жанр: боевик

Сюжет: кровавая бойня с семейными ценностями

Боевичок получился ничем не хуже первых двух. Сюжет завязывается вокруг выбора между борьбой с мексиканским картелем (который, само собой, перерос в кровавую бойню) с семейными ценностями и нежеланием признать, что главным героям в спину дышат молодые и не менее отмороженные коллеги-полицейские.

Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс), поклявшись никогда больше не прибегать к насилию, торопится на заслуженную пенсию, Майк Лоури (Уилл Смит) продолжает жить привычной жизнью кутилы.

И тут, в самый неподходящий момент, Майк встает на пути у мексиканских мафиози. Героями пришлось снова браться за стволы, чтобы разобраться с криминалом на улицах родного Майами.

Как водится, только к концу фильма удается убить главу картеля, уладить конфликт поколений, и герои решают вернуться к привычной жизни. Маркус Бернетт– в семью, а Майк Лоури – к дорогим машинам и подружкам.

Адреналиновую составляющую фильма авторы попытались уравновесить не очень удачными шутками и размышлениями о тихом семейном счастье. И, хотя им это удалось, иногда складывалось ощущение, что сентиментальными разговорами режиссеры просто закрывали паузы, чтобы главные герои смогли отдышаться.

«Плохие парни навсегда» — не шедевр, но и не попытка сыграть на ностальгии поклонников первых двух серий. По закрученности сюжета, и спецэффектам, третья серия, однозначно лучшая. Бюджет в 100 млн долларов позволил продюсерам согласиться на самые крутые спецэффекты.

Неожиданные штучки в сценарии

И даже то, что фильм снял не Майкл Бэй – режиссер первых двух фильмов, а молодые бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла, пошло картине только на пользу.

Им удалось изменить темп и бэевскую хаотичность, но сохранить полусумасшедшую атмосферу предыдущих серий, добавив настоящие эмоции и человечности героям.

При этом, Эль Арби и Билал сделали реверанс Майклу Бэю, сняв его в роли самого себя в одном из эпизодов.

Чтобы понять насколько сильно изменились герои «Плохих парней» за прошедшие четверть века, лучше все-таки пересмотреть первую серию фильма.

Они повзрослели (обоим уже за 50), но, судя по всему, за прошедшие годы так и не уделяли должного внимания своему интеллектуальному развитию. Примерно такие же изменения произошли и с капитаном Говардом (Джо Пантольяно).

Из новых артистов в фильме появились Чарльз Мендл из «Ривердейл», диснеевская Ванесса Энн Хадженс, викинг Александр Людвиг и диджей Халед. Мендл сыграл одного из крутых парней в спецподразделении полиции Майями, который решил показать бандитам, кто в городе главный. А Диджею Халеду досталась роль темпераментного отморозка, отрубающего самому себе палец во время ссоры.