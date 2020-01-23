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Повзрослевшие психи: «Плохие парни навсегда» накрутили спецэффектов на 100 миллионов

Через 25 лет после успеха первого фильма и 17 лет после выхода второго, сообщение о съемках третьей серии было воспринято поклонниками и критиками прохладно. Но их опасения оказались напрасными.

Повзрослевшие психи: «Плохие парни навсегда» накрутили спецэффектов на 100 миллионов
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Режиссеры: Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Джо Пантольяно, Чарль Мендл.

Жанр: боевик

Сюжет: кровавая бойня с семейными ценностями

Боевичок получился ничем не хуже первых двух. Сюжет завязывается вокруг выбора между борьбой с мексиканским картелем (который, само собой, перерос в кровавую бойню) с семейными ценностями и нежеланием признать, что главным героям в спину дышат молодые и не менее отмороженные коллеги-полицейские.

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс), поклявшись никогда больше не прибегать к насилию, торопится на заслуженную пенсию, Майк Лоури (Уилл Смит) продолжает жить привычной жизнью кутилы.

И тут, в самый неподходящий момент, Майк встает на пути у мексиканских мафиози. Героями пришлось снова браться за стволы, чтобы разобраться с криминалом на улицах родного Майами.

Как водится, только к концу фильма удается убить главу картеля, уладить конфликт поколений, и герои решают вернуться к привычной жизни. Маркус Бернетт– в семью, а Майк Лоури – к дорогим машинам и подружкам.

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Адреналиновую составляющую фильма авторы попытались уравновесить не очень удачными шутками и размышлениями о тихом семейном счастье. И, хотя им это удалось, иногда складывалось ощущение, что сентиментальными разговорами режиссеры просто закрывали паузы, чтобы главные герои смогли отдышаться.

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

«Плохие парни навсегда» — не шедевр, но и не попытка сыграть на ностальгии поклонников первых двух серий. По закрученности сюжета, и спецэффектам, третья серия, однозначно лучшая. Бюджет в 100 млн долларов позволил продюсерам согласиться на самые крутые спецэффекты.

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Неожиданные штучки в сценарии

И даже то, что фильм снял не Майкл Бэй – режиссер первых двух фильмов, а молодые бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла, пошло картине только на пользу.

Им удалось изменить темп и бэевскую хаотичность, но сохранить полусумасшедшую атмосферу предыдущих серий, добавив настоящие эмоции и человечности героям.

При этом, Эль Арби и Билал сделали реверанс Майклу Бэю, сняв его в роли самого себя в одном из эпизодов.

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Чтобы понять насколько сильно изменились герои «Плохих парней» за прошедшие четверть века, лучше все-таки пересмотреть первую серию фильма.

Они повзрослели (обоим уже за 50), но, судя по всему, за прошедшие годы так и не уделяли должного внимания своему интеллектуальному развитию. Примерно такие же изменения произошли и с капитаном Говардом (Джо Пантольяно).

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда»

Из новых артистов в фильме появились Чарльз Мендл из «Ривердейл», диснеевская Ванесса Энн Хадженс, викинг Александр Людвиг и диджей Халед. Мендл сыграл одного из крутых парней в спецподразделении полиции Майями, который решил показать бандитам, кто в городе главный. А Диджею Халеду досталась роль темпераментного отморозка, отрубающего самому себе палец во время ссоры.

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Адиль Эль АрбиБилал ФаллабоевикМартин ЛоуренсУилл СмитФильм «Плохие парни навсегда»
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Повзрослевшие психи: «Плохие парни навсегда» накрутили спецэффектов на 100 миллионов
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