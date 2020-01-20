Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

Отличные новости для всех поклонников таких звезд Голливуда, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Во время церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США журналисты издания Explore Entertainment выяснили, что Мартин Скорсезе готовится к съемкам следующего фильма, главные роли в котором исполнят названные выше актеры.

И Ди Каприо, и Де Ниро много раз появлялись в картинах великого режиссера, но вместе в одном фильме у Скорсезе они снимутся впервые, если не считать короткометражку «Пробы» из далекого 2015 года.

Мартин готовится создать масштабную киноадаптацию романа Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка», по сюжету которого жители индейского поселения Осейджей внезапно погибнут, а расследовать это дело возьмутся агенты ФБР. Все будет происходить 1920-х годах прошлого века.

За сценарий отвечает Эрик Рот, который однажды уже создал гениального «Форреста Гампа». Если ничего не перенесут, то съемки начнутся весной этого года, а даты премьеры, естественно, пока нет.