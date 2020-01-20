«Я сижу сейчас в долгах»: режиссер «Айки» должен заплатить штраф за успешный фильм

Сергей Дворцевой, чья картина попала в шорт-лист «Оскара», может лишиться семи миллионов рублей.

Российский кинорежиссер, картина которого попала в шорт-лист премии «Оскар», а также получила пальмовую ветвь Каннского фестиваля за главную женскую роль, может лишиться семи с половиной миллионов рублей.

Режиссер Сергей Дворцевой, создатель фильма «Айка», на днях сообщил о требованиях министерства культуры России. Как сообщает Meduza, компания режиссера попала в список должников, которые не выполнили свои обязательства.

В частности, бюджет картины «Айка» составлял 100 миллионов рублей, 28 из которых предоставил Минкульт. И теперь Дворцевой должен будет заплатить 7 миллионов рублей штрафа за то, что закончил создание картины позже намеченного срока.

Как рассказывает Сергей, в России не важно, каких успехов добился фильм на мировых кинофестивалях, главное вовремя все сделать.

«Я сижу сейчас в долгах после картины», — с грустью рассказал Дворцевой.

Фильм «Айка» также победил на Международном кинофестивале восточно-европейского кино в Котбусе. Сергей Дворцевой летом 2019 года стал одним из трех российских режиссеров, вошедших в состав Американской киноакадемии, выбирающей номинантов на престижную премию «Оскар».