Хоакин Феникс получил награду «Лучшая мужская роль» за Джокера

Роль Хоакина Феникса в картине «Джокер» достойно оценила Гильдия киноактеров США. Актер получил награду «Лучшая мужская роль» за свой пугающий образ безумного клоуна из вселенной комиксов Marvel.

Конкуренты в борьбе за почетную награду у Феникса были очень серьезные, тут и Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бэйл, Адам Драйвер и Тэрон Эджертон. Но в итоге приз нашел достойного. Надеемся, что на ближайшем Оскаре актеру так же повезет.

Расскажем и о других победителях. «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо стали фильмом с лучшим актерским составом, лучшая мужская роль второго плана у Брэда Питта за «Однажды в Голливуде», а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».