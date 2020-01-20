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Хоакин Феникс получил награду «Лучшая мужская роль» за Джокера

Гильдия киноактеров США по достоинству оценила мастерство перевоплощения актера.

Хоакин Феникс получил награду «Лучшая мужская роль» за Джокера
Джокер. Фото: WB

Роль Хоакина Феникса в картине «Джокер» достойно оценила Гильдия киноактеров США. Актер получил награду «Лучшая мужская роль» за свой пугающий образ безумного клоуна из вселенной комиксов Marvel.

Конкуренты в борьбе за почетную награду у Феникса были очень серьезные, тут и Леонардо Ди Каприо, Кристиан Бэйл, Адам Драйвер и Тэрон Эджертон. Но в итоге приз нашел достойного. Надеемся, что на ближайшем Оскаре актеру так же повезет.

Расскажем и о других победителях. «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо стали фильмом с лучшим актерским составом, лучшая мужская роль второго плана у Брэда Питта за «Однажды в Голливуде», а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».

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«Джокер»Гильдия киноактеровХоакин Феникс
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Хоакин Феникс получил награду «Лучшая мужская роль» за Джокера
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