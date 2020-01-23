Разновидность «Миллионера из трущоб»: почему зрители плачут на новом фильме «Шахматист»

Если бы эта история не была основана на реальных событиях шестилетней давности, ее смело можно было бы назвать корявой интерпретацией «Золушки».

Но раз все в фильме правда, да и сама история еще не закончилась, то «Шахматист» (оригинальное название «Фахим») вполне можно назвать повестью со счастливым стечением обстоятельств.

Сюжет, где связаны Париж, шахматы и политика

Фильм должен понравиться любителям душещипательных историй, молодым мамам и активным бабушкам, ведь речь идет о двенадцатилетнем одаренном мальчике Фахиме, который бежал с отцом из Бангладеш, спасаясь от политического сыска.

Фахим, подающий надежды шахматист и звезда Бангладеш, оказывается в Париже нелегалом, вместе со своим отцом-оппозиционером. Они ночуют на улице, перебираются в пункт для беженцев, и откуда отец приводит его в шахматный кружок.

Мальчик сразу проявляет свои способности и через несколько месяцев при содействии тренера (Жерар Депардье) становится чемпионом Франции. Однако теперь его ищет французская полиция, чтобы передать в приемную семью.

Отец Фахима уже за решеткой – его хотят депортировать обратно в Бангладеш. И тут ситуацию спасает руководительница шахматного кружка (Изабель Нанти), которая каким-то невероятным образом дозванивается на прямую линию к премьер-министру Франции. Вопрос с легализацией чемпиона Франции по шахматам и его отца решается за минуту.

История, действительно, похожа на сказку, если бы не бюрократические проволочки, из-за которых мать Фахима смогла приехать в Париж вместе с двумя другими детьми только через три года, в 2015 году.

В 2016 году Фахим еще раз стал чемпионом Франции в категории до 16 лет. Но он до сих пор не получил французского гражданства.

Фокусы и штампы: как выдавливают слезу у зрителя

Фильм построен на штампах. Вначале зрителю показывают документальные кадры разгона антиправительственной демонстрации в Дакке.

Затем двенадцатилетний мальчик слезно прощается с матерью на пыльной дороге, его с отцом увозит автобус, но он продолжает кричать «мама-мама».

Отец и сын на крыше поезда в Индии. Париж, Эйфелева башня и удивленные окружающей красотой и чистотой беженцы.

Сборный отряд беженцев с активной и сердобольной руководительницей. Тренер по шахматам – когда-то подававший большие надежды шестидесятилетний громила, орущий на детей.

Руководительница кружка – приветливая одинокая ровесница тренера, к которой он боится подступиться.

Звезды кино разной величины

Жерар Депардье и Изабель Нанти профессионально сыграли пожилую пару, которая никак не сойдется из-за застенчивости героя Депардье. Оба уже утомились от многолетних предбрачных танцев и взаимных подколок.

Сыгравший Фахима юный Ассад Ахмед и его отец по фильму Мизанур Рахаман не уступили своим французским коллегам.

Фильм динамичен, натуралистичен, напичкан шутками вроде «моя твоя не понимай», некоторые диалоги притянуты за уши, и потому хотелось бы особо отметить работу звукорежиссера и автора музыки, которые умело прикрывали все шероховатости трогательными мелодиями и шумами.

А что говорят о кинофильме профессиональные критики ведущих СМИ?

Cine serie

Автор: Сильви-Ноэль

В фильме хорошо показан путь честного человека, желающего получить статус беженца – со всеми ловушками и подробностями. И еще зритель с тревогой должен обнаружить, что между Индией и Бангладеш сложные отношения, и это может сказаться на отношениях между людьми во Франции.

Le Раrisien

Редакционная рецензия

Это разновидность «Миллионера из трущоб». «Фахим» («Шахматист») рассказывает о невероятной судьбе ребенка, который спас себя и свою семью благодаря таланту и солидарностью тех, кто поддержал его во Франции. История держит в напряжении и ультра-трогательная, и она дополнена отношениями дуэта Изабель Нэнти и Жерара Депардье, которые сыграли своих героев с потрясающей нежностью и юмором.

PopMovies.fr

Автор: Сесиль

Режиссер продолжает свою серию литературных адаптаций популярных романов. На этот раз это – биография Фахима Мохаммеда, который бежал из своей страны из-за угроз его отцу. Прожив в Париже в течение трех лет без крова, он, наконец, встречает шахматного гроссмейстера, который делает его чемпионом.

А вы готовы посмотреть новый фильм и смахнуть слезу?