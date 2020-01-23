«Плохие парни», «Марафон желаний»: что посмотреть в кино на этой неделе

«Плохие парни навсегда» (оригинальное название — Bad Boys for Life), 2020, США, боевик.

Режиссеры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла. В ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс, Джо Пантолино и др.

В российском прокате с 23 января.

Детективы Майк и Маркус свой дебют на киноэкране отметили победой над французским наркобароном, их повторное появление в кадре ознаменовалось триумфом в битве с русскими бандитами, а теперь настала очередь румынской мафии (той самой, легендарной).

Но изюминка «Плохих парней» заключается не в том, отморозков из каких стран герои будут мочить в очередном фильме, а в графике выхода этих фильмов. Первый датируется 1995 годом, второй — 2003-м, и вот после 17-летнего перерыва выходит третий, в котором исполнители главных ролей Мартин Лоуренс и Уилл Смит предстанут перед нами солидными мужиками категории 50+.

Похоже, когда лет через двадцать начнут снимать четвертую часть, на съемках придется дежурить усиленным нарядам скорой помощи — мало ли, вдруг кому-то из престарелых «плохишей» и впрямь станет плохо.

«Марафон желаний», 2020, Россия, комедия.

Режиссер: Даша Чаруша. В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков и др.

В российском прокате с 23 января.

Благодаря жизнеутверждающей картине «Я худею» девушки поняли, что, если очень захотеть, можно и вес сбросить, и мужика хорошего найти.

Тем немногим, кто от сомнений не избавился, продюсерская команда «Я худею» приготовила контрольную пилюлю в виде комедии «Марафон желаний».

Мечты ее героини понятны и просты, как перекус в фастфуде, но простота в данном случае совсем не хуже воровства. Разругавшись с парнем и оставшись без долгожданной свадьбы, заплаканная Марина летит в далекий Ханты-Мансийск для участия в каком-то идиотском тренинге, не подозревая о том, что мужчина мечты, уже пронзенный стрелой Амура, трясется с ней в одном самолете.

«Под водой» (оригинальное название — Underwater), 2020, США, триллер.

Режиссер: Уильям Юбэнк. В ролях: Кристен Стюарт, Джессика Хенвик, Венсан Кассель и др.

В российском прокате с 23 января.

Если кто-то опустится на дно Марианской впадины и начнет сверлить дыру в надежде обнаружить нефть, газ или еще что-нибудь ценное, ничего хорошего от этой затеи ждать не стоит.

Вот и герои фантастического триллера «Под водой» раз тридцать пожалеют о своем желании подзаработать — их ждут подземные (они же подводные) толчки и атаки жутких тварей, науке доселе неизвестных.

В последние годы киношники отправляли персонажей в морские глубины преимущественно для эффектных схваток с акулами, но потом решили, что встреча с чем-то мерзким и страшным а-ля Чужой может состояться и в воде, а не только в космосе.