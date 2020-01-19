Роберт Дауни-младший рассказал о своем возвращении к роли Железного Человека

Хотя актер Роберт Дауни-младший и говорит о том, что он окончательно завязал с комиксами и ролью Железного Человека, уже давно ходят слухи о появлении персонажа в новом фильме от Marvel «Черная Вдова». На интервью шоу Entertainment Tonight проходило обсуждение картины «Доктор Дулиттл» вместе с актером, не обошли стороной и последние новости о возвращении супергероя. У Роберта спросили прямо, появится ли персонаж в новой картине по комиксам Marvel.

Ответ Дауни был неоднозначным. Он заявил, что было бы здорово, если бы его хотя бы предупредили об этом. Так что шансы упали до нуля. Также Роберт отметил, что киностудия может делать все, что угодно, с Железным Человеком, а учитывая, что в полностью закрытой броне не видно лица, использовать ее может кто угодно. Возможно также, что в картину включат какую-нибудь сцену, не вошедшую в прошлые похождения супергероя.

Премьера «Черной Вдовы» запланирована на 1 мая этого года.